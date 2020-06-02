Всякое может случиться: паникующая Валерия запасается консервами и гречкой

"На практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – говорил учитель Медведенко в пьесе Чехова "Чайка".
Певица Валерия находится примерно в таком же положении – концертов и гастролей нет, а большой коллектив содержать надо. Она, прежде не знавшая счета деньгам, решила действовать. И для начала запаслась продуктами, которые могли или подорожать, или вовсе исчезнуть с полок.
"Во мне вдруг проснулось хозяйственное начало, – рассказала артистка. – Тоже сделала чуть-чуть запасов, когда все бросились в магазины. Я купила консервов, три килограмма гречки. Она в любом случае не пропадает, ведь я ее люблю, это основа моей диеты". Действительно, когда видишь похожую на девочку 52-летнюю артистку, хочется тоже питаться гречкой, чтобы стройностью и статностью хоть немного походить на нее...
Ранее Валерия рассказала "Дни.ру", как непросто ей было первое время в самоизоляции дома. "Поначалу мы с мужем серьезно ссорились, – призналась певица. – Искры летали! Конечно, быть все время вместе очень непросто. Порой коса на камень находила, не спорю. Но потом нам удалось выстроить свой график так, что фактически мы виделись только вечерами".
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