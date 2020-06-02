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"Не жалею об этом ни секунды": Пригожин об отправке сообщений с угрозами Шнурову

Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Вторую неделю общественность наблюдает за конфликтом Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова. Продюсер пошел на телевидение, чтобы объяснить свою точку зрения.

Продолжение: Всякое может случиться: паникующая Валерия запасается консервами и гречкой
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Иосиф Пригожин рассказал журналисту НТВ, чем именно раздражает Сергей Шнуров. Оказывается, продюсер вышел из себя, потому что музыкант начал задевать не только его, но и жену – певицу Валерию. Отшутиться в ответ на колкие комментарии бывшего лидера группы "Ленинград" Пригожин не сообразил.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Когда гнев окончательно охватил Иосифа, он написал Сергею сообщения, в которых угрожал расправой. Нецензурные выражения, судя по всему, обидели музыканта, и тот выложил переписку в свой инстаграм-аккаунт.

Иосифу начали звонить журналисты. Пригожин был крайне опечален тем фактом, что Шнуров обнародовал переписку. Разумеется, эти сообщения никто не должен был увидеть, но продюсер больше не расстраивается по этому поводу.

"Я не жалею об этом ни секундочки!" – сказал муж Валерии.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, скандал разгорелся после слов Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов во время пандемии. Продюсер считает, что деятелям искусства необходима поддержка со стороны государства, потому что они остались без работы.

Сергей Шнуров высмеял его за эти слова. Музыкант пообещал голодающему продюсеру выслать сосиски, а также призвал народ помочь Пригожину кто чем может.

Автор: 2 июня 2020, 09:43 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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