Последняя воля: чистокровная мать-еврейка Певцова перед смертью крестилась в православии

Еще недавно Ольга Дроздова призывала поклонников молиться за свекровь – мать Дмитрия Певцова. "Ноэми Семеновна стала в крещении Нина, если кто-то захочет за нее подать записочку или помолиться", – сообщила популярная актриса. О том, как воцерковилась ныне покойная иудейская дочь Ноэми Роберт, разбирались "Дни.ру".



Ноэми Семеновна Роберт родилась в Тбилиси, но по национальности – чистокровная еврейка, соблюдавшая все иудейские обряды. Да и сам Дмитрий как хороший сын принимал участие в еврейских праздниках.

Всегда тянуло его и в Израиль, на историческую родину. "Каждый раз, когда я попадаю в эту уникальную страну, я стараюсь часть времени посвятить поездкам по святым местам. Израиль – это уникальная возможность соприкоснуться со всем, что близко и дорого каждому верующему человеку", – говорил Певцов в интервью.

Правда, в зрелом возрасте, после трагической смерти сына Даниила, артист принял христианство. "Меня окутал мрак. Я не понимал, как жить дальше, и лишь православие помогло мне вернуться к свету, – рассказывал он. – Это единственная христианская конфессия, суть которой в том, что человек должен работать над собой ежечасно".

С тех пор артиста с семьей часто можно встретить на службах и исповедях в Сретенском монастыре Москвы. Актер не расстается с четками и в каждом интервью цитирует Святое Писание. Жена поддерживает его на пути к Богу. "Сейчас у нас общая духовная жизнь: мы оба читаем Евангелие, вместе молимся, читаем святоотеческую литературу", – пояснял Певцов.

Что касается его матери-еврейки, то Ноэми Семеновна всю жизнь была спортивным врачом, специалистом по верховой езде, работала со сборными СССР. В преклонном возрасте занималась иппотерапией – видом физиотерапии, помогающим реабилитироваться после тяжелой болезни в процессе общения с лошадьми.

В 2019 году Ноэми Роберт прошла обряд крещения и получила новое имя в честь святой равноапостольной Нины – христианской покровительницы Грузии. "Это моя мама – Роберт Ноэми Семеновна, 1928 года рождения. В ноябре маму покрестили! В крещении она – Нина, просветительница Грузии!" – радовался тогда Певцов.