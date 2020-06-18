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"С бодуна морозит": Волочкова в +35 закуталась в меха

Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-прима Большого театра прибыла по делам в Астрахань. Город встретил Анастасию Волочкову слепящим солнцем и раскаленным воздухом.
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Балерину заметили в здании суда. Анастасия Волочкова выделялась среди местного люда не только грациозной походкой и горделивой осанкой, но и нарядом. Он, судя по всему, был призван демонстрировать материальное благополучие отставной примы.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В Астрахани 18 июня температура на улице достигала +35, однако это не помешало Волочковой выглядеть дорого. На встречу с судьей Анастасия пришла в цветастом платье в пол, туфлях на высокой платформе и… накидке из натурального меха.

На присутствовавших балерина из столицы произвела неизгладимое впечатление. В Сети появилось видео, на котором Анастасия вышагивает по коридору казенного учреждения. На кадрах заметно, как бурно реагирует на знаменитость народ.

Между тем интернет-пользователи обратили внимание на то, что Волочкова оделась не по погоде. Накидку из меха критики из Сети назвали неуместной.

"Да с бодуна наверно морозит 🥶 😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зимой в лютый мороз в трусиках по снегу бегает ...в пекло в шубе ..🙈🔥", "Самое смешное, что она в этой шубе где только не лазиет, и в конюшне, и в теплицах и в судах", "Ты ж моя сладкая😍 зато сразу видно, не **** с горы в вашу Астрахань приехал, а великая жЭнщина! Ладно хоть на шпагат не села прям там🙏🏻🙏🏻", "Издалека понятно, что Королева плывет😂", – написали они.

Порассуждали сетевые сплетники и о причине появления Анастасии Волочковой в провинциальном суде. Народ пришел к выводу, что балерина выясняет судьбу астраханских квартир, в которые инвестировала деньги, будучи в отношениях с отцом своей дочери Игорем Вдовиным.

Гражданский муж взял крупную сумму у Волочковой, а взамен обещал отдать жилплощадь в историческом городе. Ни денег, ни апартаментов Анастасия так и не увидела.

Автор: 18 июня 2020, 16:29 Источник: Instagram • Требует проверки

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