"С годами только хорошеет": Ковальчук похвасталась роскошным телом

В минувший понедельник, 15 июня, артистка отметила 43-летие. С самого утра звезда принимала поздравления от родных, коллег и поклонников. Анна Ковальчук поблагодарила их за теплые слова.
"Спасибо за ваши яркие, нежные, душевные, искренние поздравления! Пусть вам вернется все, что мне пожелали, вдвойне", – написала знаменитость в инстаграм-аккаунте. Ковальчук добавила, что получила мощный заряд энергии и сил.
Свой пост она сопроводила несколькими кадрами, сделанными во время праздника. На одном из снимков звезда запечатлена в длинном платье с открытой спиной. На другой фотографии Ковальчук хвастается большим букетом цветов.
Пользователи оценили снимки. По их мнению, артистка замечательно выглядит для своего возраста. "Шикарная стройняшка", "Красивая", "С годами только хорошеет", "Будь счастлива", – обратились к звезде комментаторы.
Напомним, что Анна Ковальчук прославилась благодаря роли Марии Швецовой в телесериале "Тайны следствия". Также актриса снялась в проектах "Мастер и Маргарита" и "Годунов".
Знаменитость была дважды замужем. С 1999 по 2005 год Анна Ковальчук состояла в отношениях с коллегой Анатолием Ильченковым. Первому супругу она родила дочь Злату. В 2007 году актриса сочеталась узами брака с предпринимателем Олегом Капустиным. У пары есть сын Данила.
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