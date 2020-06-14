Необычный вид разведенки-Пелагеи насторожил россиян

О печальном событии в семье Пелагеи стало известно всего полгода назад – ее идеальное с виду семейство распалось. Даже общий ребенок не смог удержать пару певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным от краха.
При этом многие поклонники были готовы утешать артистку и помогать ей справиться с горем. Но, судя по всему, это вовсе не требуется. После развода не прошло и года, а Пелагея уже выглядит лучше, чем в браке с гулящим спортсменом. Об этом наглядно свидетельствуют свежие кадры, размещенные красавицей. Подписчиков поразил похорошевший вид певицы. Некоторые россияне предложили, что разрыв и вовсе пошел ей на пользу.
На новой фотографии Пелагея красуется в голубом брючном костюме и белой блузке, дополнили образ модные очки. Стройная девушка выглядит посвежевшей и отдохнувшей – на ее лице невозможно заметить и тени грусти.
"Будто и не было развода, вы такая суперская. Не устаю вами восхищаться", "Невероятно красивая", "Опять на гречке и воде сидела" – поддерживают любимицу фолловеры.
Напомним, о разводе Пелагея и Иван Телегин заявили в конце прошлого года. Тогда же мужчину не раз видели с красоткой-блондинкой Марией Гончар. Многие фанаты уверенны – именно эта девушка стала разлучницей звездного семейства.
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