Пригожину и Тарзану предложили возглавить профсоюз шоу-бизнеса

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян считает, что Иосифу Пригожну нужно занять место председателя профсоюза шоу-бизнеса. Ведь в последнее время продюсер активно выражает свое беспокойство положением артистов в кризис.

"На мой взгляд, история с борьбой шоу-бизнеса за свои права уже достигла высшей точки. Ярче всего себя в ней проявил Иосиф Пригожин. Мне кажется, что именно его стоило бы назначить председателем профсоюза работников шоу-бизнеса", – заявил собеседник "Дни.ру".

По мнению эксперта, заместителем главы такой организации должен быть муж Наташи Королевой, Сергей Глушко, который также жаловался на безденежье во время пандемии. Кроме того, Манукян считает, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров в этой ситуации не должны отмалчиваться. Королю и Примадонне российской эстрады, несмотря на свою обеспеченность, необходимо проявить активность и позаботиться о благополучии менее успешных коллег по цеху.

"Пугачева и Киркоров своим авторитетом привлекут больше средств в профсоюзный фонд", – считает эксперт.

Кстати, в конце прошлого года Иосиф Пригожин признавался, что еще при жизни Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона хотел создать профсоюз. Планировалась саморегулирующаяся организация, в которую должна была входить большая делегация шоу-бизнеса. Идея рассматривалась в Госдуме. На совещание пришла даже Алла Пугачева. Но законопроект депутаты не поддержали, подумав, что знаменитости хотят просто заработать денег.