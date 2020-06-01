"Нам врут": пожаловавшийся на безденежье Пригожин не получил "Доширак"

Иосиф Пригожин рассказал общественности об обманутых ожиданиях. Оказалось, что обещавшие помочь ему и Валерии едой политики оказались врунами, и не прислали звездной паре продукты.



Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия пожаловались, что так и не дождались обещанную гумпомощь. Ранее звездную пару, поднявшую хай вокруг "обнищавших" артистов, обещали поддержать члены партии "Коммунисты России". Сердобольные политики заявили, что направили Иосифу с Валерией несколько пачек вермишели, чтобы те не умерли с голоду.



"Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак", – цитирует слова звездного продюсера РИА "Новости". По мнению Пригожина, пустые заявления о "гуманитарной помощи" – обычная попытка пропиариться на горячей теме.

При этом знаменитый продюсер попытался оправдаться за в штыки принятую фразу о бедствующих артистах. Как отметил муж Валерии, огромный скандал был раздут на основе вырванных из контекста слов.

На самом деле Иосиф Пригожин имел ввиду начинающих актеров и исполнителей, которые еще не успели скопить средства на подобный "черный день" и теперь действительно оказались в очень сложной финансовой ситуации. Речь шла об артистах, делающих первые шаги в карьере и пока вынужденных зарабатывать на выступлениях в кафе и ресторанах.