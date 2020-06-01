"Нашла коса на камень": Валерия откровенно о серьезной ссоре с Пригожиным

Третий брак Валерии оказался самым продолжительным – с продюсером Иосифом Пригожиным артистка счастлива уже 16 лет. Они вместе не только живут, но и работают. А вот как им удается уживаться в режиме самоизоляции, когда постоянно сидишь дома? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил певицу по телефону.

"Поначалу (режим всеобщей самоизоляции в Москве был введен 30 марта – Прим. ред.), было непросто, мы серьезно ссорились, – призналась певица. – Искры летали! Конечно, быть все время вместе очень непросто. Порой коса на камень находила, не спорю. Но потом нам удалось выстроить свой график так, что, фактически, мы виделись только вечерами".

Про свой график, которого на самоизоляции придерживается Валерия, она рассказала подробно. "Нашлось время на то, о чем прежде лишь мечтала, до чего не доходили руки, – улыбается она. – Каждый день у меня есть расписание. В нем – занятия английским, французским, которые давно хотела подтянуть, изучение разных практик, фитнес".

Причем последний пункт для артистки особенно важен – скоро, даст бог, возобновятся концерты, гастроли, съемки, и нужно предстать в прежней идеальной форме. "В начале самоизоляции набрала несколько лишних килограммов – пришлось взять себя в ежовые рукавицы", – призналась исполнительница.

Ей, конечно, проще – у Валерии есть собственная программа здорового готового питания, которой придерживаются многие звезды. Сегодня, в кризисные для многих областей экономики времена, ей удалось сохранить этот небольшой "свечной заводик". "Мы не сократили ни одного человека, причем это касается не только людей, которые занимаются придуманной мною программой, но и музыкантов, – сообщила звезда. – Исправно продолжаем платить всем зарплату, хотя это делать все сложнее, большие коллективы тяжело содержать".

Дети исполнительницы тоже продолжают работать. Правда, не в студиях, как раньше, а из дома, удаленно. Но по нынешним временам важен сам факт наличия работы, а не география. "Артемий остается в Швейцарии, а Анна и Арсений – в Москве", – пояснила Валерия. Она очень ждет, когда сможет увидеться со всеми родными, когда сможет вернуться на сцену и в очередной раз удивить.