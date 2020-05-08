Ведущая Первого канала рассказала о потере ребенка

Личная жизнь Светланы Зейналовой оставляет желать лучшего. К своим 43 годам телеведущая осталась одна с двумя детьми, один из которых с особенностями развития.

Светлана Зейналова официально была замужем лишь раз. Ее избранником стал программный директор радио Maximum Алексей Глазатов. Примечательно, что именно Светлана ухаживала за Алексеем – дарила презенты, устраивала ужины, приглашала на мероприятия. Лишь спустя пять лет влюбленные оформили отношения.

А спустя время Зейналова потеряла работу, причем из-за мужа. Дело в том, что Глазатов ушел работать на другую радиостанцию, и руководство стало искать поводы, чтобы уволить его жену. На другие станции Светлану не брали – корпоративная политика требовала, чтобы муж и жена трудились в одном месте. При этом Глазатов почему-то не торопился продвигать Зейналову, боясь осуждения коллег.

Тут еще Светлана узнала, что ждет ребенка. Однако на раннем сроке у нее случился выкидыш. "Шок был настолько сильным, что до сих пор от него окончательно не отошла. Хотелось закрыть глаза, выехать на перекресток и ждать, пока кто-нибудь врежется. Потому что в жизни теперь не было ничего: ни ребенка, ни работы", – рассказала ныне ведущая Первого канала Светлана Зейналова в откровенном интервью.

Впрочем, спустя время у супругов все же родилась дочь Александра. Вскоре счастье от появления на свет первенца было омрачено – диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло Зейналову в шок. Не выдержав такого испытания, от Светланы ушел муж.

Однако Зейналова не отчаялась и не опустила рук. А спустя время она встретила другого мужчину, от которого родила дочь Веронику. Правда, в феврале прошлого года ведущая с ним рассталась.

Сегодня, 8 мая, Светлана Зейналова отмечает свой день рождения. К 43 годам телеведущая осталась одна с двумя детьми, но не унывает. "Сегодня маленькой девочке Свете стукнуло по лбу 43 годика. Она просила надувные шарики и тортик, но будет работать и пить Вино 😂😂 причем последнее в одиночестве из-за самоизоляции))))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила именинница.

Телеведущая опубликовала фото у себя в "Инстаграм", сделанное прямо во время работы. "Девочка Света поздравляет всех молодых и дерзких, кто также как и она с радостью встречает май, весну, годики и все изменения, которые подкидывает нам жизнь. Самоизоляция и ковид, конечно, обосра.... в смысле испортили нам и весну, и праздники, и жизнь, и бюджет, и все планы и надежды. Ну что ж делать – построим новые!" – оптимистично сообщила Светлана Зейналова.