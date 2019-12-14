Больную аутизмом дочь Зейналовой заставили петь на сцене в одиночку

Юная Александра учится в четвертом классе в школе с программой для особенных детей. В ее воспитании 42-летней матери помогает ее новый избранник Дмитрий, который на несколько лет младше телезвезды. Ведущая программы "Доброе утро" на "Первом канале" Светлана Зейналова разошлась со своим супругом – Алексеем Глазатовым из-за болезни дочери.
Несмотря на особенности в развитии, девочка занимается спортом и творчеством и учится вместе с обычными детьми. Она уже несколько раз бывала на сцене: в прошлом году Саша спела с мамой дуэтом на благотворительном вечером, а также сыграла в театре. Однако в постановке ей досталась незначительная роль дерева.
Тем не менее, выступления перед публикой даются Глазатовой нелегко. В своем Instagram Светлана опубликовала видео очередного выхода дочери на сцену со знаменитой песней "Про белых медведей" на школьном мероприятии. На кадрах видеозаписи видно, что девочка чувствует себя неуверенно.
"Вышла. Одна. Представилась (педагог помог встать и не упасть в обморок от ужаса). И спела. Всю песню)))", – написала Зейналова в своем Instagram.
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