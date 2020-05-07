Не отмоется еще долго: у оскандалившейся Тодоренко наметились большие проблемы

Реакция общественности не заставила себя ждать. В итоге от артистки отвернулись коллеги, друзья и рекламодатели. Чтобы хоть как-то спасти репутацию, телеведущая сняла фильм о домашнем насилии. На данный момент документалку посмотрели уже почти три с половиной миллиона человек.
Однако не все поверили в искреннее раскаяние Регины Тодоренко. Девушка до сих пор находится в опале. Знаменитый экстрасенс Александр Кинжинов предсказал, когда телеведущая сможет вернуться к обычной жизни.
Таролог заявил, что сейчас для звезды настали не лучшие времена как в моральном, так и в финансовом плане. Мужчина поведал, когда телеведущая сможет реабилитироваться.
Экстрасенс заверил общественность, что Регина Тодоренко действительно имела в виду не совсем то, что озвучила. Якобы девушка не очень точно сформулировала мысль. Но, как говорится, слово – не воробей. Теперь артистка глубоко переживает случившееся и искренне раскаивается.
Таролог уверен, что знаменитость не лишится полностью своей популярности, однако ближайший год будет для нее крайне спокойным в плане карьеры. Регине повезло, ведь ее очень мощно поддерживает семья. По словам экстрасенса, примерно через год о позоре Тодоренко забудут. Также Кинжинов призвал народ быть более снисходительным и уметь прощать.
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