Трагедия Разина: продюсер "Ласкового мая" рассказал о смерти близкого человека

В четверг Андрей Разин почтил память отца, опубликовав в своем инстаграм-аккаунте последний прижизненный снимок родителя. Как отметил мужчина, его предок трагически погиб.

Продюсер группы "Ласковый май" крайне внимательно относится к годовщинам. Он чтит память предков и делится историей своей семьи. Например, в конце апреля артист отметил годовщину смерти актрисы Элины Быстрицкой. Мужчина неоднократно говорил, что эта женщина сыграла большую роль в его судьбе.

Мать Андрея Разина Валентина познакомилась с артисткой в сочинском театре, и звезда советского кино помогла ей устроиться на работу в Ставрополе. Именно там женщина познакомилась с отцом будущего продюсера.

"Сегодня исполнился бы 81 год моему папе", – написала звезда в инстаграм-аккаунте. Как отметил Андрей Разин на своей странице в соцсети, его отец был родом из Гродно. Предки артиста владели фабрикой по производству фарфора, и музыкант надеется когда-нибудь восстановить семейное дело.

В комментариях к фотографии отца Андрея Разина отметился сын продюсера Илья. Он поблагодарил мужчину за бережное отношение к истории и рассказал, что его родитель организовал в Сочи выставку вещей, принадлежащих семье. "Папуля, спасибо тебе огромное, что очень много делаешь для сохранения памяти моих дедушки и бабушки", – написал молодой человек.