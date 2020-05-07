"Словно девочка": вид 45-летней Навки без макияжа стал сенсацией

Татьяна Навка не выглядит на свои 45 лет. Тем более, когда фигуристка смывает макияж.

Татьяна Навка постоянно была занята работой. Ежегодно она устраивала роскошные ледовые шоу и ездила на гастроли. Однако этой весной грандиозным планам не было суждено сбыться. Коррективы внесла пандемия коронавируса. Фигуристка больше месяца сидит дома, но все равно продолжает тренироваться. Она уделяет время йоге и другим физическим упражнениям.

Недавно к Татьяне приехала в гости старшая дочь Александра Жулина, которой на днях исполнилось 20 лет. Чтобы радовать наследницу вкусными блюдами, спортсменка стала больше времени проводить на кухне. Видимо, богатое меню заставило Навку набрать лишние килограммы. В своем инстаграм-аккаунте фигуристка опубликовала снимок, где она запечатлена в синей кофте, без макияжа и укладки. "Милая, я полюбил тебя 10 кг назад", – иронично подписала фото Татьяна.

Поклонники не смогли не прокомментировать столь редкий кадр. "Какая вы красивая без косметики!", "Вас любят не за это", "Вы словно девочка", "У вас всегда все в форме", – написали фолловеры.