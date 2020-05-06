Валерия влезла в скандал с сыном Плющенко

Своим видением ситуации звезда поделилась в "Инстаграм". Она отметила, что ярким и талантливым детям достается от злопыхателей больше всего.
Артистка констатировала, что мы живем в сложное время, когда каждое оброненное слово быстро распространяется в Сети и может нести огромную разрушительную силу. По словам певицы Валерии, она очень сочувствует родителям, которые страшно переживают несправедливость.
Знаменитость выразила надежду, что Саша Плющенко не узнает, что пишут о нем хейтеры. Отметим, что до певицы Валерии в поддержку сына фигуриста выступили и другие звезды.
Ранее в интернете появились слухи, что у ребенка есть нарушение психического развития. Яна Рудковская заявила, что слухи о болезни ее сына – фейк. Она намерена подать на обидчиков в суд.
Как писали "Дни.ру", на днях певица Валерия показала, как тренируется в условиях самоизоляции ее муж Иосиф Пригожин. Сама же она мечтает как можно быстрее вернуться к работе и избавиться от домашней рутины.
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