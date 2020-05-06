Кейт Миддлтон может стать королевой Великобритании в обход свекрови

По слухам, Камилла Паркер-Боулз завидует невестке. Анонимный инсайдер утверждает, что супругу принца Чарльза очень раздражает популярность Кейт Миддлтон. Ведь она даже в условиях пандемии коронавируса принимает участие в различных мероприятиях и много общается.
В Сети поговаривают, что герцогиня Кембриджская займет трон в обход свекрови. Но Камилла Паркер-Боулз сдаваться не собирается. Издание Gossip Cop отмечает, что на самом деле в случае коронации Чарльза его жена станет не королевой, а принцессой-консортом.
Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как изменился их образ жизни на карантине. Многие торжественные церемонии им пришлось заменить на обычные деловые видеоконференции.
Герцоги Кембриджские отметили, что им приходится проводить много времени у компьютера. Кроме важных переговоров, супруги часто созваниваются с родным и друзьями.
Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей: семилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому на днях исполнится два года. Герцогиня признавалась, что проводить все время дома с малышами ей бывает сложно.
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