Кейт Миддлтон может стать королевой Великобритании в обход свекрови

Отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились. Они вступили в борьбу за трон.

По слухам, Камилла Паркер-Боулз завидует невестке. Анонимный инсайдер утверждает, что супругу принца Чарльза очень раздражает популярность Кейт Миддлтон. Ведь она даже в условиях пандемии коронавируса принимает участие в различных мероприятиях и много общается.

В Сети поговаривают, что герцогиня Кембриджская займет трон в обход свекрови. Но Камилла Паркер-Боулз сдаваться не собирается. Издание Gossip Cop отмечает, что на самом деле в случае коронации Чарльза его жена станет не королевой, а принцессой-консортом.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как изменился их образ жизни на карантине. Многие торжественные церемонии им пришлось заменить на обычные деловые видеоконференции.

Герцоги Кембриджские отметили, что им приходится проводить много времени у компьютера. Кроме важных переговоров, супруги часто созваниваются с родным и друзьями.

Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей: семилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому на днях исполнится два года. Герцогиня признавалась, что проводить все время дома с малышами ей бывает сложно.

