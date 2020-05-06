"Ангел": Бондарчук показала новое фото особенной дочери

У Светланы и Федора Бондарчуков двое детей: Сергей и Варвара. Дочь знаменитостей ведет крайне закрытый образ жизни, потому что с детства имеет особенности развития.

На днях дочери Светланы и Федора Бондарчуков Варваре исполнился 21 год. По такому случаю мать опубликовала новую фотографию именинницы. На снимке Варвара запечатлена сидящей в кресле на свежем воздухе под сенью деревьев. На заднем плане хорошо просматриваются солнечные пятна на траве. Девушка облачена в розовую с белыми горизонтальными полосками футболку.

"Любовь моя, с днем рождения! Ты самая лучшая девочка в мире", – написала Светлана Бондарчук. Обычно праздничный день она проводила с наследницей. Однако в этот раз, вероятно, из-за пандемии коронавируса, Светлане не удалось встретиться с дочкой, которая уже много лет живет за границей.

Многочисленные подписчики официальной странички Бондарчук в социальной сети "Инстаграм" рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Многие отметили, что Варвара очень похожа на отца, режиссера и актера Федора Бондарчука. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса.

"СВЕТА!!! С днем рожденья доченька! Ангел (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравила актриса Любовь Толкалина. К ней присоединилась ее коллега Алика Смехова. "Варю с днем рождения", – написала она. Также высказались Игорь и Ольга Крутые, Светская львица Надежда Оболенцева, Екатерина Кожевникова и другие.

Напомним, что в откровенном интервью Светлана Бондарчук призналась, что дочь Варвара родилась у нее раньше срока. Малышке диагностировали ДЦП. Спустя время родители отправили ее жить за границу. Светлана и Федор Бондарчук убеждены, что там больше возможностей для Вари реабилитироваться и жить полной (с учетом ее особенностей) жизнью.