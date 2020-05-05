"Хочу его вернуть": дочь Успенской взвыла от тоски

Дочь Успенской Татьяна Плаксина разоткровенничалась с поклонниками. Она призналась, что очень скучает по своему любимому коту.

Девушка, которая сейчас проживает с отцом в США, заявила, что оказалась разлучена с питомцем. Животное осталось в России, в доме Любови Успенской.

В своем инстаграм-аккаунте Татьяна Плаксина просто взвыла от тоски по питомцу. Она мечтает вернуть животное себе. По ее словам, кот был ее лучшим другом. "Мой котик далеко от меня. Я очень скучаю и хочу его вернуть поскорей!" – поделилась дочь певицы.

Отметим, что Татьяна Плаксина сейчас не поддерживает связь со своей знаменитой матерью. В их отношениях произошел серьезный разлад.

Напомним, все началось с того, что девушка пришла на одну из телепрограмм и заявила, что мать ее постоянно оскорбляла и третировала. В свою очередь Любовь Успенская отмечала, что теперь наследница для нее не существует.

Отметим, дочь Успенской теперь не получает денег от своей матери. Девушка старается заработать сама на продаже своих картин. К слову, многие считают отъезд Татьяны Плаксиной в США опрометчивым поступком и не одобряют его. Поклонники певицы призывают девушку одуматься и наладить отношения с матерью.

