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Шоу-бизнес

Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть

Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бузова вновь привлекла к себе внимание подписчиков – на этот раз из-за постельного видео с Давой. Теперь известно, как развлекаются певица и блогер на карантине.
прочитано 269 раз

Популярная телеведущая, обладатель 21 миллиона подписчиков в "Инстаграме" Ольга Бузова продолжает подогревать интерес к своей персоне. Накануне на ее странице появилось пикантное видео с постельными утехами звезд. В главных ролях – сама 34-летняя певица и ее юный кавалер, 27-летний блогер Давид Манукян.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На кадрах влюбленные предстают прямо к кровати. Дава уже спит, однако Бузова требует внимания и начинает атаковать любимого дурацкими вопросами. "Не могу уснуть! А ты можешь подождать, пока я не усну?.. Интересно, а мы одиноки в космосе или нас несколько?.. Что ты так дышишь громко?" – терроризирует жениха певица.

Забавный ролик пришелся по вкусу подписчикам и собрал несколько миллионов просмотров. Фанаты признались, что сами нередко мешают вторым половинкам спать и требуют внимания. "Мой муж оценил, это прямо я каждый вечер", "Чисто наш стиль", "Это я сегодня ночью. И в конце: обними меня, чтобы я уснула!" – комментируют подписчики.

Кстати, таким креативным образом Ольга Бузова решила привлечь внимание к предстоящему прямому эфиру – его звезда проведет со своим любимым. Девушка обещает выудить у Давы ответы на все вопросы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна закрутился на съемках клипа "Лайкер". Влюбленные уже живут вместе, а сама Ольга признается, что наконец-то нашла свое счастье.

5 мая 2020, 04:21

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Какая же уродина Бузова смотрите фото из статьи "Как после такого уснуть"Это монстр, сделано лицо Бузовой,туловище от другого человека Так не профессионально приставить фото Бузовой к чужому туловищу,как из фильма ужасов А может быть и голова и туловище ,все Бузовой,но так соединили ужасно,что лучше удалите А так смеяться будут над этой дурью
на фото голова больше попы вот и вся ошибка фотошопа
Гость
Ответить
Какая же уродина Бузова смотрите фото из статьи "Как после такого уснуть"Это монстр, сделано лицо Бузовой,туловище от другого человека Так не профессионально приставить фото Бузовой к чужому туловищу,как из фильма ужасов А может быть и голова и туловище ,все Бузовой,но так соединили ужасно,что лучше удалите А так смеяться будут над этой дурью
Гость
Ответить
Два придурка не знают,как привлечь внимание Теперь выдумали,что Дави недоволен капризной Бузовой и вокруг этого ЦЕЛЫЙ день одно и тоже СПЕЦИАЛЬНО чтобы все таки тупая Бузова объяснила все хорошо НУ ЗАЧЕМ ТАК ДЕШЕВО И ОТВРАТИТЕЛЬНО ВЫДУМЫВАТЬ КАКУЮ ТО БЕЗДАРНУЮ ЧУШЬ? Бред продолжается ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?А Дави подмазался,чтобы о нем писали раньше про Бузову ОДНУ писали специальные фантасты за отдельную немалую зарплату теперь ещё один бездарь определился А что Бузова одна, старушка уже не интересна,а тут новый объект Пусть <цензура>,но все таки новый
Гость
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почему не пишут,как Лазарев ненавидит Бузову и говорит о ней
" Ольга Бузова превратила в посмешище и обнулила профессию артиста" Думают,что к его умозаключению присоединятся ОЧЕНЬ МНОГИЕ
Гость
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Уберите страшную,непропорциональную Бузову , из статьи" Как после такого уснуть" Это ужастик У Бузовой голова и туловище, как от разных людей Посмотрите обязательно ,так смешно и страшно что за чудище? Если делать ТАК надо более профессионально или никак ,просто смешно ,понятно,что хотите ,как лучше но получается <цензура>,которое говорит о том,что везде и всюду хотите,
как то старенькую,страшненькую Бузову приукрасить Но уже не получается
Гость
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Гость
Посмотрел не так много публикаций ,но и по ним видно,что комментарии,отзывы отрицательные о Бузовой огромное количество какую тему не возьми Появляется вопрос ,где её подписчики ? Все пора разобраться с этим явным враньем А Доказать легко День посидеть и собрать сколько пишут про идиотку против и за Легко ПОКАЗАТЬ А там, дело техники,найдем где написать ,подойти,даже знаю где, про такую "деятельность" команды Бузовой Хватит терпеть и главное про то что эта тупица соревнуется с Хабибом,который трудится,тренируется ,поэтому честно заслужил большое количество подписчиков,а эта дрянь чем может?
Ещё порнуху приложить
Гость
Ответить
Посмотрел не так много публикаций ,но и по ним видно,что комментарии,отзывы отрицательные о Бузовой огромное количество какую тему не возьми Появляется вопрос ,где её подписчики ? Все пора разобраться с этим явным враньем А Доказать легко День посидеть и собрать сколько пишут про идиотку против и за Легко ПОКАЗАТЬ А там, дело техники,найдем где написать ,подойти,даже знаю где, про такую "деятельность" команды Бузовой Хватит терпеть и главное про то что эта тупица соревнуется с Хабибом,который трудится,тренируется ,поэтому честно заслужил большое количество подписчиков,а эта дрянь чем может?
Гость
Ответить
Нас тут много ,смеялись над ,ФОТО Бузовой из статьи "Как после такого уснуть Бузова покорила фото в красивом платье"
НУ И ДЕБИЛ ГОЛУБОЙ АНТОША совсем рехнулся Так отвратительно, сделать фотошоп Лицо с дебильным выражением приставил к телу другому или телу Бузовой?? Но пропорции смешные Морда большая а фигура маленькая Зачем так позорить свою кормилицу ,придурок? ВИДНО ЯВНО ,ЧТО ВСЕ ИСКУССТВЕННО ,НЕНОРМАЛЬНО СДЕЛАНО
Гость
Ответить
Пора сажать ВСЮ команду Бузовой Они все ,что происходит в постели этих дебилов Дави и Бузовой показывают ,а это все смотрят малолетки САЖАТЬ ЗА ЭТО ТОЧНО ПОРА Прост.. из притона ,пусть идет туда и обслуживает клиентов,а этот "голубой" Дави пуст разбирается со своими проблемами Ещё все впереди с "голубым",но прост.. Бузова уже созрела для серьезного наказания Пусть после разборки напечатают все бузовские развратные фото и видео из притона Главное разобраться с накрученным подписчиков ,откуда идиотка и главное чем могла привлечь такое количество идиотов ТОЧНО ПОРА ПРОВОДИТЬ ОПРОС
Гость
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А что удивительного ,что прост.. показывает все развратное,пошлое ВСЕМ? Для неё нет проблем ,работая в молодые годы в притоне,обслуживая клиентов сейчас стесняться\ ? ГЛУПО Она рада всю себя показать ,всю себя продать, лишь бы шли деньги от клиентов,а сейчас заработать подписчиков Митрофанов не промахнулся в выборе шал..,которая все сделает за деньги ,тем более давно продавала себя клиентам?? ?? Шл.. должна отрабатывать ВСЁ,что ей приказывают, кукловоды Они пасут ,а она дает любому,ей это не противно,столько лет в притоне ,а сейчас сделать НЕТ ПРОБЛЕМ
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