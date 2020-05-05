Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть

Популярная телеведущая, обладатель 21 миллиона подписчиков в "Инстаграме" Ольга Бузова продолжает подогревать интерес к своей персоне. Накануне на ее странице появилось пикантное видео с постельными утехами звезд. В главных ролях – сама 34-летняя певица и ее юный кавалер, 27-летний блогер Давид Манукян.
На кадрах влюбленные предстают прямо к кровати. Дава уже спит, однако Бузова требует внимания и начинает атаковать любимого дурацкими вопросами. "Не могу уснуть! А ты можешь подождать, пока я не усну?.. Интересно, а мы одиноки в космосе или нас несколько?.. Что ты так дышишь громко?" – терроризирует жениха певица.
Забавный ролик пришелся по вкусу подписчикам и собрал несколько миллионов просмотров. Фанаты признались, что сами нередко мешают вторым половинкам спать и требуют внимания. "Мой муж оценил, это прямо я каждый вечер", "Чисто наш стиль", "Это я сегодня ночью. И в конце: обними меня, чтобы я уснула!" – комментируют подписчики.
Кстати, таким креативным образом Ольга Бузова решила привлечь внимание к предстоящему прямому эфиру – его звезда проведет со своим любимым. Девушка обещает выудить у Давы ответы на все вопросы.
Напомним, роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна закрутился на съемках клипа "Лайкер". Влюбленные уже живут вместе, а сама Ольга признается, что наконец-то нашла свое счастье.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Сын хочет сменить пол
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Вонь