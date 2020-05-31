"Вот так вот бывает в жизни": Наташа Королева отреагировала на жалобы Тарзана на безденежье

Слова Сергея Глушко (Тарзана) о нехватке денег во время пандемии коронавируса вызвали бурное обсуждение в Сети. Стриптизера высмеяли за нелепые заявления. На защиту решила встать его супруга Наташа Королева.

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