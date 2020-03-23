В одной – сын, а в другой – жена: Миронов оказался в двух параллельных реальностях

Скоро свет увидит детективный сериал "Пробуждение". Главную роль в картине исполнил Евгений Миронов.

По словам актера, ему не приходилось играть следователя, поэтому работать в многосерийной картине "Пробуждение" он согласился почти сразу. Евгению Миронову понравился характер его героя и обстоятельства, в которых тот оказался.

"Мой персонаж – детектив от Бога! Ему нужно было, расследуя по пути огромное количество преступлений, раскрыть самое главное преступление, связанное с ним лично. Вот тут у нас было много разных вариантов, и я рад, что мы пришли к решению, которое устраивало всех!" – поведал Миронов.

Сюжет сериала "Пробуждение" повествует о Павле Алексеевиче Мохове. Персонаж и его семья попадают в серьезное ДТП. Придя в себя, Павел начинает жить как бы в двух параллельных реальностях: в одной из них в аварии выжил его сын, а в другой – жена. Просыпаясь утром, мужчина обнаруживает себя в одной из действительностей. Мохов хочет расследовать причины аварии и пытается свести две реальности.

Режиссером картины выступил Эдуард Парри, который работал над сериалами "Маэстро" и "Шулер". Съемки детективной теленовеллы "Пробуждение" с Евгением Мироновым проходили в Москве и Московской области. Локации многосерийного фильма располагались в одной из башен "Москвы-Сити", на крышах высоток, в парке "Зарядье", на берегу реки Пахры и много где еще.