Больше не сексуальная: Караулова предстала с волосатыми ногами

В социальных сетях ходят слухи, что карантин доводит даже звезд российского шоу-бизнеса. Кто-то начинает осваивать азы кулинарного мастерства, кто-то учится играть на новом музыкальном инструменте, а кто-то придумывает смешные видеоролики. Юлианна Караулова решила последовать примеру Яны Рудковской и снимать необычные видео.
Первый видеоролик Карауловой набрал огромное количество лайков и лестных комментариев. Правда, не все поклонники Юлианны смогли по достоинству оценить юмор певицы. На свежих кадрах Караулова продемонстрировала небритые ноги, пританцовывая на кровати в своей спальной комнате. Позже выяснилось, что на ролике видны ноги не самой певицы, а ее возлюбленного.
Несмотря на то, что видеоролик оказался всего лишь безобидной шуткой, поклонники Карауловой весьма негативно отреагировали на такие “изменения” во внешности кумира.
“Лучше бы книги читала или пела, а не голые ноги мужские выставляла, никакой эстетики!", – высказались подписчики Юлианны.
Все же большинство пользователей сети пришли в полный восторг от увиденного и попросили певицу почаще снимать такие видео.
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