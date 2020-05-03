Вид скрючевшейся на полу Валерии вызвал вопросы

Певица Валерия не перестает удивлять поклонников своим внешним видом и часто делится секретами своей молодости. На этот раз поклонники звезды увидели еще одну часть тренировки звезды.
Каждый раз выходя на сцену, певица Валерия шокирует своей внешностью. Ее стройной фигуре и аристократическим чертам лица можно только позавидовать. Поклонники часто спрашивают артистку: в чем же секрет такого идеального тела? Валерия всегда объясняет, что никакая генетика в этом не поможет. Изменить что-либо может лишь спорт и грамотно составленный рацион.
Помимо того, что певица придерживается правильного питания и делится рецептами диетических блюд с подписчиками, Валерия любит показывать свои домашние тренировки. В сети появилось новое видео, записанное звездой лично.
"Самообслуживание – сама занимаюсь, сама снимаю", – так прокомментировала видео Валерия.
В этот раз актриса никаких рекомендаций по выполнению упражнений не дала, что и побудило пользователей Сети самостоятельно выяснить, что за таинственный предмет лежит под спиной Валерии.
"А подушка под вашей спиной для большей эффективности? Или что это вообще такое?", – спрашивают певицу подписчики.
Пока Валерия не отвечает на комментарии и продолжает скрывать от своих поклонников особый предмет в ее спортивном инвентаре.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Любимая актриса. Какая?
Люблю женщин в теле
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Сын хочет сменить пол
Малышева графиня российская!
Травля
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?