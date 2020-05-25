Видео Пригожина с длинными волосами шокировало народ

В Сети появились архивные кадры с Иосифом Пригожиным. На них он не похож на самого себя.

Ролик обнародовал в своем инстаграм-аккаунте продюсер Максим Фадеев. Благодаря этому многие впервые узнали, что муж певицы Валерии сам когда-то выступал в музыкальном коллективе в качестве солиста.

В те годы голову Иосифа Пригожина украшала грива длинных темных волос. Многие россияне были шокированы видом продюсера. Ведь они привыкли к его "фирменной" лысине и представить музыкального деятеля в ином имидже им было сложно. Некоторые пришли к выводу, что Иосифу Пригожину к лицу такая прическа.

Отметим, петь на советской эстраде он начал в 1987 году и даже выпустил аудиокассету. А через год поехал гастролировать по СССР, организовав 1,5 тысячи концертов. После трех лет экспериментов Иосиф Пригожин стал организовывать различные шоу.

Ранее музыкальный продюсер пожаловался на потерю львиной доли заработка из-за карантина. Он сообщил, что все артисты стремительно беднеют после введения ограничений и отмены концертов. Теперь бедствующим знаменитостям приходится "проедать" скопленные запасы денег.