"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли

Валерия выглядит явно моложе своих лет. Видимо, поэтому отпраздновавшая полувековой юбилей исполнилнительница решила, что вполне может носить одежду, больше подходящую ее детям.



52-летняя певица Валерия решила примерить на себя образ тинейджера. Звезда нарядилась в спортивный аутфит и поехала по магазинам. Так как на карантине подобные прогулки ограничены продуктовыми супермаркетами, туда она и отправилась. Необычный для почтенного возраста наряд вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.



Валерия рассказала, что поводом для прогулки в одежде подростка стал визит к матери. "Редкое фото на улице. Съездили в продовольственный, завезли мамуле продукты", – написала звезда под постом.

На свежем фото певица красуется в бордовом спортивном костюме, кожаной куртке и белых кроссовках. Дополняет образ черная сумка-тоут.

"Какая ужасная на вас одежда… Полнейшая безвкусица", – нелестно отозвались о наряде молодящейся исполнительницы некоторые подписчики. К слову, певица Валерия не побрезговала вступить в полемику и иронично намекнула на дурной вкус самих комментаторов.

Вместе с этим, многие преданные поклонники оценили смелость взрослой звезды и засыпали ее комплиментами. "Вы как девочка, так держать!", "Отлично выглядите", "Стильно очень", "Очень красивая", "Классная", "Лерочка, хорошо выглядите!" – восхищаются подписчики в комментариях.