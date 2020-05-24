"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли

52-летняя певица Валерия решила примерить на себя образ тинейджера. Звезда нарядилась в спортивный аутфит и поехала по магазинам. Так как на карантине подобные прогулки ограничены продуктовыми супермаркетами, туда она и отправилась. Необычный для почтенного возраста наряд вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.
Валерия рассказала, что поводом для прогулки в одежде подростка стал визит к матери. "Редкое фото на улице. Съездили в продовольственный, завезли мамуле продукты", – написала звезда под постом.
На свежем фото певица красуется в бордовом спортивном костюме, кожаной куртке и белых кроссовках. Дополняет образ черная сумка-тоут.
"Какая ужасная на вас одежда… Полнейшая безвкусица", – нелестно отозвались о наряде молодящейся исполнительницы некоторые подписчики. К слову, певица Валерия не побрезговала вступить в полемику и иронично намекнула на дурной вкус самих комментаторов.
Вместе с этим, многие преданные поклонники оценили смелость взрослой звезды и засыпали ее комплиментами. "Вы как девочка, так держать!", "Отлично выглядите", "Стильно очень", "Очень красивая", "Классная", "Лерочка, хорошо выглядите!" – восхищаются подписчики в комментариях.
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