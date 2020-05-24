Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Воскресенье
24 мая
Лента новостей
22:17
"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли
20:34
Володина сделала заявление о возвращении на шоу "Давай поженимся"
17:59
Беременная дочь Глаголевой произвела фурор
17:55
"Штанишки мокрели": Лазарев откровенно рассказал о своей страсти
17:48
"Барон и коза": россияне поиздевались над разрядившимися Утяшевой и Волей
17:45
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
17:40
"Старая брошенка": обвинившую мужчин во лжи Сябитову разгромили
17:23
Нашедшего лекарство от коронавируса Трампа спустили с небес на землю
17:12
"Жизнь довела!": названа неожиданная причина сходства Бузовой с Собчак
17:03
Жена Петросяна отреагировала на оскорбительные слова Степаненко
17:01
"Никогда не забуду первый выход на сцену": Бузова призналась в страхе
16:20
"Стало скучно": Подольская поведала о переменах
16:14
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала фото с дочерью
16:07
"Выглядите на 25 лет": ненакрашенная Кожевникова вызвала восхищение
15:57
"Муж смотрит на худых подружек": Гузеева разоткровенничалась в эфире Первого канала
15:29
Объявившая о разводе Оксана Самойлова решилась на серьезный шаг
15:26
Убивающий детей с коронавирусом синдром озадачил ученых
15:15
В Москве обнаженный мужчина попытался прыгнуть под поезд
14:58
"Маразм какой-то": Фадеев разозлился из-за несправедливости
14:47
Популярную актрису обнаружили мертвой
14:35
"Стая крыс": расставшийся с Гагариной Исхаков опубликовал странное послание
14:14
На покалеченного экс-супруга Милявской обрушилась новая напасть
14:05
"У него почернели руки": Бабкина сообщила о тяжелом состоянии сына
13:54
"Солнечный мальчишка": сын Галкина привел народ в восторг (видео)
13:32
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
13:28
Доктор Мясников назвал реальное количество заболевших коронавирусом в России
13:12
"Мясо и обломки костей": изуродованный экс-супруг Лолиты вышел на связь
12:54
Участница "Танцев со звездами" слегла с коронавирусом
12:53
107-летняя женщина победила коронавирус
12:38
"Спасите наши уши": запевшая Собчак вызвала омерзение
12:21
"Применил шулерский прием": Познер дал пощечину опозорившемуся Михалкову
12:02
Агаларов впервые заговорил после известия о разводе
11:53
У игрока "Спартака" выявили коронавирус
11:47
"Обезображенные куклы!": россияне приложили Бабкину и Успенскую
11:43
Тянет к марамойкам: Степаненко уколола спутавшегося с молодухой Петросяна
11:08
СМИ: Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка
11:00
Проклятие? Наставницы шоу "Голос" остались в одиночестве
10:43
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 8599
10:30
Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына
10:13
Разоблачена грязная ложь о Путине
09:32
Коронавирус в Москве унес 59 жизней
08:37
"Что ей еще остается делать?": оправдывающая выходки сына-фрика Яковлева упустила время
05:19
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 мая 2020 года
04:31
Виктория Боня жестоко поглумилась над кумиром молодежи
02:04
Муж обратился к Каменских в связи с важным событием
00:25
Возлюбленный показал сексуальный танец 50-летней Лопес
23:47
Шнуров выставил огромный живот на всеобщее обозрение
23:12
"Ребенок унижен!": наставник при всех опозорил дочь Тимати
22:34
“Люблю свои складочки”: неожиданное признание Ковальчук стало сенсацией
21:34
"Артист попал в беду": Шнуров послал сосиски голодающему Пригожину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
"Это игра": раскрыта правда об отношениях Бузовой и Манукяна
"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей
Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Шоу-бизнес

"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли

Певица Валерия. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Валерия выглядит явно моложе своих лет. Видимо, поэтому отпраздновавшая полувековой юбилей исполнилнительница решила, что вполне может носить одежду, больше подходящую ее детям.
прочитано 175 раз

52-летняя певица Валерия решила примерить на себя образ тинейджера. Звезда нарядилась в спортивный аутфит и поехала по магазинам. Так как на карантине подобные прогулки ограничены продуктовыми супермаркетами, туда она и отправилась. Необычный для почтенного возраста наряд вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

ПО ТЕМЕ

"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала малышей

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Валерия рассказала, что поводом для прогулки в одежде подростка стал визит к матери. "Редкое фото на улице. Съездили в продовольственный, завезли мамуле продукты", – написала звезда под постом.

На свежем фото певица красуется в бордовом спортивном костюме, кожаной куртке и белых кроссовках. Дополняет образ черная сумка-тоут.

"Какая ужасная на вас одежда… Полнейшая безвкусица", – нелестно отозвались о наряде молодящейся исполнительницы некоторые подписчики. К слову, певица Валерия не побрезговала вступить в полемику и иронично намекнула на дурной вкус самих комментаторов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Вместе с этим, многие преданные поклонники оценили смелость взрослой звезды и засыпали ее комплиментами. "Вы как девочка, так держать!", "Отлично выглядите", "Стильно очень", "Очень красивая", "Классная", "Лерочка, хорошо выглядите!" – восхищаются подписчики в комментариях.

24 мая 2020, 22:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Петр Порошенко нарушил карантин ради похудения и отдыха в Испании

Шоу-бизнес

Беременная дочь Глаголевой произвела фурор
"Штанишки мокрели": Лазарев откровенно рассказал о своей страсти
"Барон и коза": россияне поиздевались над разрядившимися Утяшевой и Волей
"Старая брошенка": обвинившую мужчин во лжи Сябитову разгромили

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына

Наследник артистки скончался 19 мая
Шоу-бизнес

"Мясо и обломки костей": изуродованный экс-супруг Лолиты вышел на связь

Сломанная челюсть не помешала ему дать интервью
Шоу-бизнес

СМИ: Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка

Гендиректор Первого канала скрывал это событие

Шоу-бизнес

Тянет к марамойкам: Степаненко уколола спутавшегося с молодухой Петросяна

Артистка прошлась по экс-супругу

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+