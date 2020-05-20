"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала мохнатых малышей

Певица Валерия, как и прочие граждане страны, проводит время в режиме самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса артистка не выступает, не гастролирует, не посещает светских мероприятий (которых, к слову, попросту нет). Чтобы как-то скрасить внезапно свалившееся свободное время, певица уделяет внимание занятиям спортом на дому.
Пока одни знаменитости на карантине вдруг открыли в себе кулинарные таланты, другие звезды стараются не набрать лишних килограммов, которые неизбежны из-за отсутствия активной деятельности. Валерия старается поддерживать форму. К занятиям на тренажерах артистка даже приучила своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина.
Впрочем, певица не только тренируется. Еще Валерия занимается музыкой. Кстати, дома у артистки есть собственный рояль. Однако не всегда он используется по прямому назначению. Певица выложила видео, на котором запечатлена сидящей за клавишами, однако не играющей на инструменте, а ласкающей двух очаровательных щенков породы мальтипу.
"Любовь с первого взгляда. Сколько же эти пушистые комочки приносят радости!!!!" – призналась счастливо улыбающаяся в кадр Валерия. Артистка не смогла сдержать умиления при виде двух малышей, которые так и тянулись ее лизнуть.
Своих восторгов не смогли сдержать и многочисленные подписчики. Они засыпали Валерию вопросами, значит ли это видео, что артистку можно поздравить с пополнением в семействе. Впрочем, многие стали сразу поздравлять.
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