"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала мохнатых малышей

Певица Валерия принимает поздравления с пополнением в семье. Фанаты пришли в восторг, когда увидели у популярной артистки двух малышей.

Певица Валерия, как и прочие граждане страны, проводит время в режиме самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса артистка не выступает, не гастролирует, не посещает светских мероприятий (которых, к слову, попросту нет). Чтобы как-то скрасить внезапно свалившееся свободное время, певица уделяет внимание занятиям спортом на дому.

Пока одни знаменитости на карантине вдруг открыли в себе кулинарные таланты, другие звезды стараются не набрать лишних килограммов, которые неизбежны из-за отсутствия активной деятельности. Валерия старается поддерживать форму. К занятиям на тренажерах артистка даже приучила своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

Впрочем, певица не только тренируется. Еще Валерия занимается музыкой. Кстати, дома у артистки есть собственный рояль. Однако не всегда он используется по прямому назначению. Певица выложила видео, на котором запечатлена сидящей за клавишами, однако не играющей на инструменте, а ласкающей двух очаровательных щенков породы мальтипу.

"Любовь с первого взгляда. Сколько же эти пушистые комочки приносят радости!!!!" – призналась счастливо улыбающаяся в кадр Валерия. Артистка не смогла сдержать умиления при виде двух малышей, которые так и тянулись ее лизнуть.

Своих восторгов не смогли сдержать и многочисленные подписчики. Они засыпали Валерию вопросами, значит ли это видео, что артистку можно поздравить с пополнением в семействе. Впрочем, многие стали сразу поздравлять.