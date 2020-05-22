"Нелепый подлог": Сафронов о несправедливости к инфицированной Бабкиной

После появления помолодевшей Бабкиной на публике все стали судачить, что, мол, она не от коронавируса лечилась, а омолаживалась. Правду знает друг певицы художника Никас Сафронов.

"Она никогда бы не пошла на такие нелепые подлоги, – считает Никас. – Подобные выдумки подходят для людей с более искаженной психикой. Мы, например, все слышали историю про "Крота". Художник явно намекает на Бари Алибасова, который, как мы помним, все рассказывал про отравление средством для прочистки канализационных труб.

По мнению Сафронова, Бабкина – не из таких. Мол, она бы не стала спекулировать не болезни коронавирусной инфекцией. Тем более, врачи подтверждали ее диагноз. Так что думать о ее очередной пластике под видом ковида – кощунство!

"Она действительно серьезно болела. Я был свидетелем того, как нашу улицу, после того как Бабкина попала в больницу, обрабатывали дезинфицирующими средствами и особенно усердствовали возле ее дома", – сообщил Никас. Он часто общается с артисткой и знает все, что называется, из первых рук.

"Мне бы хотелось, чтобы Бабкину перестали обвинять в том, что она не делала. Это большая несправедливость по отношению к замечательной певице. Я уверен, Надя даже не сказала бы, что болела коронавирусом, если бы об этом не узнали журналисты", – заключил живописец.

Напомним, Надежде Бабкиной стукнуло 70 лет. Она, как и все люди пенсионного возраста, находится в группе повышенного риска – им легче всего подцепить вирус, и в большинстве случаев заболевание протекает в тяжелой форме. Надежда Бабкина переносила болезнь трудно – ее даже вводили в состояние искусственной комы и подключали к аппарату ИВЛ. Теперь же она снова в строю. И была бы, конечно, рада подарку от Никаса в виде картины.