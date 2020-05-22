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"Нелепый подлог": Сафронов о несправедливости к инфицированной Бабкиной

Надежда Бабкина. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
После появления помолодевшей Бабкиной на публике все стали судачить, что, мол, она не от коронавируса лечилась, а омолаживалась. Правду знает друг певицы художника Никас Сафронов.
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"Она никогда бы не пошла на такие нелепые подлоги, – считает Никас. – Подобные выдумки подходят для людей с более искаженной психикой. Мы, например, все слышали историю про "Крота". Художник явно намекает на Бари Алибасова, который, как мы помним, все рассказывал про отравление средством для прочистки канализационных труб.

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По мнению Сафронова, Бабкина – не из таких. Мол, она бы не стала спекулировать не болезни коронавирусной инфекцией. Тем более, врачи подтверждали ее диагноз. Так что думать о ее очередной пластике под видом ковида – кощунство!

"Она действительно серьезно болела. Я был свидетелем того, как нашу улицу, после того как Бабкина попала в больницу, обрабатывали дезинфицирующими средствами и особенно усердствовали возле ее дома", – сообщил Никас. Он часто общается с артисткой и знает все, что называется, из первых рук.

"Мне бы хотелось, чтобы Бабкину перестали обвинять в том, что она не делала. Это большая несправедливость по отношению к замечательной певице. Я уверен, Надя даже не сказала бы, что болела коронавирусом, если бы об этом не узнали журналисты", – заключил живописец.

Напомним, Надежде Бабкиной стукнуло 70 лет. Она, как и все люди пенсионного возраста, находится в группе повышенного риска – им легче всего подцепить вирус, и в большинстве случаев заболевание протекает в тяжелой форме. Надежда Бабкина переносила болезнь трудно – ее даже вводили в состояние искусственной комы и подключали к аппарату ИВЛ. Теперь же она снова в строю. И была бы, конечно, рада подарку от Никаса в виде картины.

Автор: 22 мая 2020, 18:44 Источник: womanhit.ru
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