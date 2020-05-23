Яна Поплавская о несчастливом браке: Я много лет у себя украла

Актриса и телеведущая Яна Поплавская не была счастлива в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Знаменитость терпела супруга из-за матери, которая всячески вмешивалась в ее личную жизнь и заставляла спасать семью.

прочитано 923 раза