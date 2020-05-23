Яна Поплавская о несчастливом браке: Я много лет у себя украла

Яна Поплавская и Сергей Гинсбург были мужем и женой 25 лет. По словам актрисы, поначалу ее мать не хотела видеть режиссера своим зятем. Родительница Яны дистанцировалась от молодоженов и потребовала не вмешивать ее в личные дела. Долгое время Поплавская не могла поделиться проблемами с мамой.
Спустя годы ситуация изменилась. Гинзбург подружился с тещей. В семейных конфликтах женщина начала вставать на сторону зятя. Когда Яна Поплавская в первый раз ушла от супруга, родительница бросила все силы, чтобы спасти брак дочери. Через пару лет ситуация повторилась.
Яна не скрывает, что в то время она считала волю родителей законом. Мама советовала артистке терпеть и та терпела. "А потом поняла, что я много лет у себя украла, что не должна женщина жить в несчастье", – поделилась знаменитость. Поплавская подчеркнула, что была в агонии.
В 2011 году Яна развелась с супругом. Звезда смогла объяснить родителям, что это правильный выход из сложившейся ситуации. Сегодня Поплавская и Гинзбург не общаются.
У экс-супругов два взрослых сына – Клим и Никита. Яна Поплавская старается не вмешиваться в личную жизнь сыновей.
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