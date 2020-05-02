Поклонники Киркорова пожаловались на “больной” вид короля эстрады

Беседуя с телеведущим, Филипп Киркоров проговорился о том, что сильно похудел во время самоизоляции. Народный артист упомянул, что сбросил около 30 килограммов.
По словам короля эстрады, никаких диет он не придерживался, да и цели так сильно похудеть у него не было.
“Все получилось само собой. Только гимнастикой занимался ежедневно”, – прокомментировал свой внешний вид певец.
В одном из интервью Киркоров рассказывал, что уже давно отказался от сладостей и мучных изделий. Кроме того, он начал практиковать интервальное голодание: народный артист не употреблял пищу по 16 часов каждый день. Певец признавался, что всерьез занялся спортом и больше не дает себе поблажек. Он стал регулярно заниматься с личным тренером и отслеживать результаты.
В связи с тем, что все тренажерные залы закрыты, Филипп Киркоров продолжает тренироваться в домашних условиях. Певец даже создал отдельную вкладку в своем инстаграм-аккаунте для того, чтобы делиться со своим подписчиками видео, на которых запечатлены тренировки, приводящие мышцы в тонус.
Поклонники Киркорова не смогли устоять и прокомментировали изменения во внешнем виде артиста.
“Филипп, остановитесь, хватит худеть. Такие нагрузки до добра не доведут. Уж очень вы исхудали”, – обеспокоились фанаты поп-короля.
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