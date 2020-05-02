"Как дед старый": избранник Бабкиной резко сдал на фоне случившегося с певицей

Избранник вокалистки Надежды Бабкиной резко изменился внешне. Видимо, переживания за возлюбленную сказались на внешности 40-летнего Евгения Гора.

70-летняя Надежда Бабкина несколько недель провела в больнице. Знаменитость попала к медикам с воспалением легких. Некоторое время вокалистка провела в реанимации, состояние звезды оценивалось как тяжелое.

К счастью, беда миновала, артистка пошла на поправку. Все это время за Надежду Бабкину переживал ее избранник певец Евгений Гор. Судя по всему, вокалист испытал большой стресс. Артист резко сдал. Так, по крайней мере, считают подписчики Евгения в "Инстаграм".

В соцсети артист опубликовал новое фото. Евгений запечатлел себя во время работы на приусадебном участке. "Не, ну а чо?! Пацанчик работает в саду🤣🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал кадр 40-летний певец.

Подписчики не сразу узнали знаменитость. Еще недавно Евгений Гор выглядел очень молодым и свежим, однако сейчас выглядит как мужчина в возрасте.

"Вроде молодой а как дед старый что с волосами? Давно вас не видела но помню какой молодой и красивый был", – упрекнула возлюбленного Надежды Бабкиной фанатка. Евгения замечание подписчицы не обидело. Артист отметил, что давно устал от образа "молодого и красивого".