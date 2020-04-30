Все покрылось мхом: молодой любовник перестал удовлетворять ненасытную Бабкину

Только вчера, кажется, все удивлялись молодости и бодрости "казачки Нади", а теперь молятся за ее здоровье. Но оказывается, тяжелого недуга, поставившего артистку на грань жизни и смерти, можно было легко избежать.
"Болезнь Бабкиной случилась из-за того, что певица получила мало гормонов счастья, – считает Алена. – Что нужно женщине, чтобы у нее был хороший иммунитет? Есть побольше черного шоколада и заниматься как можно чаще сексом. Ни того, ни другого у Бабкиной не было!
По мнению Кравец, от шоколада певица отказывалась, поскольку худела и берегла фигуру. Секс у нее тоже случался крайне редко. "Они с Евгением Гором жили в разных квартирах, – пояснила Алена. – Он сделал непростительную ошибку, позволив ей находиться вдали от него. Гор – в самом соку! Сам Бог велел не выпускать его из постели – пусть трудится! Для чего еще нужен молодой муж? Только для интима!"
В интервью Sobesednik.ru Кравец сказала, что правильно заниматься сексом по несколько раз в день – берите, мол, с меня пример. Главная светская львица Москвы очень надеется, что пенсионерка Бабкина последует ее совету. Ведь дела, кажется, идут на поправку.
Напомним, ранее Евгений Гор заявил, что они с Надеждой Бабкиной каждый день на связи. "У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию", – сообщил артист.
С первым мужем Евгением Заседателевым Бабкина разошлась еще в 1991 году. С 2003-го она вместе с Евгением Гором, 30-летняя разница в возрасте никого не смущает. При этом любовник Бабкиной значительно младше ее сына Данилы.
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