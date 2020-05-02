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Сама на себя не похожа: изменившаяся Фриске вызвала шок

Наталья Фриске. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/ www,globallookpress.com
Новая фотография Натальи Фриске в социальных сетях повергла в шок подписчиков. Многие отметили, что девушка изменилась до неузнаваемости.
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Наталья Фриске порадовала своих подписчиков новой фотографией в ее инстаграм-аккаунте. Но вместо лестных комментариев в ответ она получила шквал критики.

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Наталья Владимировна Фриске певица

Экс-участница группы "Блестящие" часто делится со своими подписчиками домашними снимками и фотографиями без макияжа. Недавно стало известно, что Наталья закончила специальные курсы и стала "мастером перманентного макияжа". Младшая сестра Жанны Фриске публично заявила, что теперь официально может делать девушек еще красивее.

Поклонники Натальи заметили, что внешность самой Фриске сильно изменилась после того, как у нее появилось новое "хобби".

"Что за фильтр? Сама на себя не похожа. Ты красива, когда естественна", – высказали свое мнение подписчицы.

Наталья никак не отреагировала на комментарии и продолжила выкладывать фотографии, сделанные на дне рождения ее мамы.

"После того, как вы расстались с Сергеем, ваша внешность сильно изменилась", – продолжили писать поклонники Натальи.

Напомним, что в прошлом году Фриске заявила о разводе со своим мужем Сергеем Вшивковым после шести лет брака. Близкие друзья пары заявляли, что молодые люди смогли быстро уладить все вопросы, касающиеся совместно нажитого имущества. Так как за то время, что Сергей и Наталья были вместе, детей они не завели, суд развел пару довольно быстро.


2 мая 2020, 14:26

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вашу семейку вытерпеть 6 лет это героизма подобно.
1

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