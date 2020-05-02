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На грани смерти: новые подробности заражения Васильевой коронавирусом

Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com.
Популярная актриса Татьяна Васильева попала в больницу. У знаменитости коронавирусная инфекция.
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Об этом сообщила теледива Дана Борисова. По словам ведущей, Татьяна Васильева сама позвонила ей и попросила помощи. Как оказалось, знаменитости давно и близко дружат.

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Васильева связалась с приятельницей, когда почувствовала себя плохо. У артистки резко заболела голова, поднялась температура, начался сильный кашель.

К спасению Васильевой Борисова подключила Первый канал. Телевизионщики по знакомству устроили Татьяну Григорьевну в хорошую больницу.

В медицинском учреждении знаменитость окружили заботой. Лечат Народную артистку России под пристальным контролем Министерства здравоохранения. "Мы с ней постоянно на связи и поддерживаем друг друга", – написала Дана Борисова в своем инстаграм-аккаунте.

Стоит отметить, что Татьяна Васильева находится в группе писка по коронавирусу. У возрастных людей, а артистке уже 73 года, вероятность летального исхода из-за уханьской заразы выше. Звезда в любой момент может оказаться на грани жизни и смерти.

После в "Сторис" микроблога теледива рассказала, как обзванивала знакомых, чтобы хоть как-то помочь знаменитой подруге. "Первый, кому я позвонила, был Андрей Малахов. Он скинул трубку. Потом я позвонила его редактору, некому Сурену. Тот тоже слился. После этого Татьяна звонила мне каждые две минуты. Ей было страшно. Она была в панике. Естественно, я вышла на Первый канал, который на уровне Министерства здравоохранения организовал ее переезд в больницу. И теперь, чтобы вы понимали, какая ситуация творится в стране, больницы заполнены COVIDниками! Мест нет. Скорая едет по семь-восемь часов", – эмоционально рассказала Дана Борисова.

Автор: 2 мая 2020, 10:36

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Интересно, для кого был придуман режим
самоизоляции?
Кому Собянин выплатил по 4 тысячи за то, чтобы сидели дома, не разносили и не цепляли заразу?
Нет, не сидится им дома, бегают по дебил-шоу, бабло рубят.
Ещё одна добегалась...
1

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