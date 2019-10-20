72-летняя Васильева на всю страну заявила о чудовищных избиениях

По словам Васильевой, актер Георгий Мартиросян поднимал руку на ее сына. Из-за этого артистка была вынуждена указать мужчине на дверь.
"Я выгнала мужа. Он поднимал руку на моего сына. Я такого потерпеть не могла. Мы с того момента перестали быть мужем и женой. Сначала он бил меня. Потом переключился на Филиппа. Я понимаю, что мужчина не может любить не своего ребенка как своего. Да и не надо любить. Но и бить нельзя", – заявила она. Артистка поведала, что новый муж вошел в ее семью и разрушил все уклады. "Не надо у меня дома устанавливать казарму. Можно быть построже, но не переходить все рамки", – резюмировала Васильева.
Ранее актер Стас Садальский помог коллеге по цеху и близкой подруге Татьяне Васильевой попасть в тренд. Артист сделал приятельницу частью челленджа, который проходит в Сети.
Сначала он экспериментировал над собственными фото с помощью приложения, которое "состаривает" лицо. После этого он занялся кадрами, на которых изображена его близкая подруга – 72-летняя артистка Татьяна Васильева.
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