Постаревшую и лохматую Валерию перепутали с Пугачевой

Иосиф Пригожин во время карантина стал чаще выкладывать домашние видео, рассказывая о бытовой жизни с женой, певицей Валерией. Супруги ответственно соблюдали режим самоизоляции, однако недавно им пришлось его нарушить. 14 мая продюсер и певица отправились в Останкино, чтобы принять участие в передаче "Вечерний Ургант".
Валерия отчиталась перед поклонниками. Она опубликовала несколько снимков, сделанных в машине. На одном из них певица запечатлена в темных очках и медицинской маске, дав понять пользователям Сети, что средство защиты у нее есть и критиковать вовсе не следует.
Однако некоторые подписчики не сразу признали исполнительницу хита "Часики". Все встало на свои места, когда они обратили внимание на название инстаграм-аккаунта. Дело в том, что пользователи Сети перепутали Валерию с Аллой Пугачевой. Сходство супруги Пригожина с примадонной российской эстрады заметили и авторы телеграм-канала "Только никому..."
"Алла Борисовна? А, Алла Юрьевна. В маске ну очень похожи", – написали они.
Кстати, некоторые поклонники написали Валерии, что маска, которую она носит, нисколько не защищает от коронавириуса. Также им показалось, что певица надела медицинский атрибут и выложила фото только ради привлечения внимания.
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