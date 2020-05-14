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Постаревшую и лохматую Валерию перепутали с Пугачевой

Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На карантине многие звезды шоу-бизнеса стали ближе к народу. Соблюдая режим самоизоляции, они делают множество публикаций в свой инстаграм-аккаунт и выводят насущные темы на обсуждения. Однако недавний снимок 52-летней певицы Валерии в маске ввел в замешательство пользователей Сети.
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Иосиф Пригожин во время карантина стал чаще выкладывать домашние видео, рассказывая о бытовой жизни с женой, певицей Валерией. Супруги ответственно соблюдали режим самоизоляции, однако недавно им пришлось его нарушить. 14 мая продюсер и певица отправились в Останкино, чтобы принять участие в передаче "Вечерний Ургант".

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Валерия отчиталась перед поклонниками. Она опубликовала несколько снимков, сделанных в машине. На одном из них певица запечатлена в темных очках и медицинской маске, дав понять пользователям Сети, что средство защиты у нее есть и критиковать вовсе не следует.

Однако некоторые подписчики не сразу признали исполнительницу хита "Часики". Все встало на свои места, когда они обратили внимание на название инстаграм-аккаунта. Дело в том, что пользователи Сети перепутали Валерию с Аллой Пугачевой. Сходство супруги Пригожина с примадонной российской эстрады заметили и авторы телеграм-канала "Только никому..."

"Алла Борисовна? А, Алла Юрьевна. В маске ну очень похожи", – написали они.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Кстати, некоторые поклонники написали Валерии, что маска, которую она носит, нисколько не защищает от коронавириуса. Также им показалось, что певица надела медицинский атрибут и выложила фото только ради привлечения внимания.

Автор: 14 мая 2020, 21:51 Источник: Instagram

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