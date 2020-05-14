Постаревшую и лохматую Валерию перепутали с Пугачевой

На карантине многие звезды шоу-бизнеса стали ближе к народу. Соблюдая режим самоизоляции, они делают множество публикаций в свой инстаграм-аккаунт и выводят насущные темы на обсуждения. Однако недавний снимок 52-летней певицы Валерии в маске ввел в замешательство пользователей Сети.

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