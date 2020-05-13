Искусали все лицо: звезда "Дома-2" пострадала от жутких насекомых

Экс-участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева испытает себя в новом реалити-шоу на ТНТ "Остров героев". Девушка рассказала, как ей пришлось жить практически в первобытных условиях.

В новом шоу будет показано, как одна из звезд "Дома-2" с другими участниками телепроекта в течение 38 дней находится не только без цивилизационных условий, но и преодолевает свои страхи. По словам Нелли Ермолаевой, уже с первого дня на острове Мого-Мого в Жемчужном архипелаге Панамы она столкнулась с трудностями.

Самым тяжелым испытанием для девушки стало даже не отсутствие пищи. Труднее всего ей было спать на земле. Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что столкнулась с обилием гадов и насекомых, населяющих остров.

Проснувшись однажды, Нелли Ермолаева увидела на себе множество укусов, которых не чувствовала. Дело в том, что на этом острове живут песчаные блохи. Как-то раз эти насекомые искусали ей все лицо, после чего оно все было в красных точках.

Это происшествие стало для девушки жутким стрессом. Она даже хотела плюнуть на участие в проекте и вернуться домой. Позже звезда шоу "Дом-2" все же передумала.

Напомним, зимой этого года на долю Нелли Ермолаевой пришлось много неудач. Девушка развелась со своим супругом Кириллом Андреевым. В связи с этим у экс-участницы шоу "Дом-2" прекратилось общение с некоторыми друзьями. Кроме того, у нее умер хомяк, и разбился смартфон.

