Отдай миллион: несчастную Гулькину выследили вдали от дома

Наталию Гулькину часто приглашают выступить на дне того или иного города, профессиональных праздниках, свадьбах и юбилеях. Ее песни любят и всегда ждут. Правда, когда 7 сентября 2019 года она приехала спеть в башкирском Салавате, то и подумать не могла, каким скандалом это обернется.

После того выступления прошло уже восемь месяцев. Гулькина успела забыть даже, что, где и когда она пела. Напомнил же ей поэт Валерий Соколов. И не только напомнил, но и потребовал с нее больше миллиона рублей.

Якобы певица спела три его композиции без разрешения. Каждую из них он оценил в 300 тысяч рублей. И еще 300 тысяч потребовал за причиненный мне моральный вред.

Досталось и организаторам концерта. Как пояснил журналистам Соколов, "согласно ст. 1301 ГКРФ именно они несут ответственность за соблюдение авторских прав во время мероприятия. И именно им грозит штраф в размере до 5 млн рублей за каждое незаконно исполненное Гулькиной произведение "Миража".

А что про это думает сама Наталия Гулькина? Корреспондент "Дни.ру" позвонил певицы. "Годы ничего не меняют, к сожалению, – возмущается артистка. – Авторы не могут понять, что пишут, для людей, а не для кармана. На том концерте в Салавате зрители стали просить меня спеть что-то из "Миража", и сами начали, а я всего лишь тремя словами поддержала этот людской хор".

"То, что вытворяет Соколов – бесстыдство, – продолжает Наталия. – Он забыл, какие дифирамбы мне пел, мол, и умница, и талант, и единственная из коллектива, которая не потерялась и продолжает работать! А теперь отслеживает каждое мое выступление, пытается перекрывать мои концерты, мешает работать, да еще и денег требует.

За то выступление я получила гораздо меньше, чем миллион, о котором сейчас идет речь".

"Я хочу напомнить, что в свое время не заработала ни рубля отчислений за запись альбомов "Миража", которые продавались миллионными тиражами. Зато сейчас у людей хватает совести что-то требовать и какие-то предъявлять права. Абсурд!"