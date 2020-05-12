Михаила Ефремова призвали завязать с выпивкой

В беседе с "Дни.ру" Манукян отметил, что для звезды сейчас идеальное время, чтобы завязать со спиртным. "Он ведь прекрасный артист, но иногда почитаешь какие он фортеля выкидывает, то сразу хочется, чтобы он не пил вовсе", – заявил эксперт.
Он констатировал тот факт, что за последние пару лет Михаил Ефремов сделал целый ряд странных заявлений. "То Крымский мост отдать Украине предлагал, то имперский морок ему мерещился", – напомнил Манукян.
Эксперт заверил, что если Михаил Ефремов станет убежденным трезвенником и пересмотрит свои взгляды на жизнь, то он не только не будет больше поднимать вопрос о том, чтобы его лишили звания заслуженного артиста России, а наоборот, будет ходатайствовать, чтобы ему его поскорее вручили. "Только бы он не пил. А звание это он уже давно заслужил", – резюмировал Манукян.
Напомним, ранее артист заявил, что больше не пьет. Михаил Ефремов отметил, что из-за вспышки коронавируса все его любимые бары и рестораны закрыли, и ему просто-напросто некуда пойти. Дома же знаменитость не притрагивается к рюмке.
Ходят слухи, что у Михаила Ефремова есть проблемы с алкоголем.
Он не скрывает, что иногда из-за спиртного у него срывались планы. Между тем, в запой артист никогда не уходил.
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