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Шоу-бизнес

"Русский медведь насилует американскую барби": необычная вещь в кабинете Малахова повергла в шок

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Телеведущий Андрей Малахов ошеломил неожиданным заявлением. Также шоумен случайно продемонстрировал картину с неприличным сюжетом.
прочитано 260 раз

Андрей Малахов стал участником zoom-вечеринки. Знаменитость онлайн встретилась с друзьями.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Шоумен вышел в эфир из рабочего кабинета. Телеведущий рассказал о новой конспирологической теории возникновения COVID-19. Малахов сообщил, что коронавирус создали специально, чтобы выявить педофильское лобби в Голливуде. Дескать, эта организация похищает детей и проводит над ними опыты. Упомянула российская знаменитость актера Тома Хэнкса, который некоторым образом связан с исчезновением малышей. Собеседники Андрея Малахова долго не могли отойти от услышанного.

Тем не менее, присутствующие на онлайн-встрече обратили внимание на картину, которая висела за спиной у Андрея Малахова. На ней изображены медведь и кто-то похожий на Маугли. Персонажи занимаются любовью. В верхнем углу полотна можно заметить логотип Первого канала.

Шокированным друзьям Андрей Малахов объяснил, что картину ему подарили. Презент телеведущий получил, когда уходил с Первого канала. Художники "решили сделать оммаж этой работы". Шоумен подчеркнул, что картина задумывалась с рамкой в виде старого телевизора. "Русский медведь насилует американскую барби. Как бы победа России над Америкой", – рассказал о посыле полотна телеведущий.

Автор: 10 мая 2020, 17:36 Источник: Tatler Russia ✓ Надежный источник

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