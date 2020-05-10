"Русский медведь насилует американскую барби": необычная вещь в кабинете Малахова повергла в шок

Андрей Малахов стал участником zoom-вечеринки. Знаменитость онлайн встретилась с друзьями.
Шоумен вышел в эфир из рабочего кабинета. Телеведущий рассказал о новой конспирологической теории возникновения COVID-19. Малахов сообщил, что коронавирус создали специально, чтобы выявить педофильское лобби в Голливуде. Дескать, эта организация похищает детей и проводит над ними опыты. Упомянула российская знаменитость актера Тома Хэнкса, который некоторым образом связан с исчезновением малышей. Собеседники Андрея Малахова долго не могли отойти от услышанного.
Тем не менее, присутствующие на онлайн-встрече обратили внимание на картину, которая висела за спиной у Андрея Малахова. На ней изображены медведь и кто-то похожий на Маугли. Персонажи занимаются любовью. В верхнем углу полотна можно заметить логотип Первого канала.
Шокированным друзьям Андрей Малахов объяснил, что картину ему подарили. Презент телеведущий получил, когда уходил с Первого канала. Художники "решили сделать оммаж этой работы". Шоумен подчеркнул, что картина задумывалась с рамкой в виде старого телевизора. "Русский медведь насилует американскую барби. Как бы победа России над Америкой", – рассказал о посыле полотна телеведущий.
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