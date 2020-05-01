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"Это помогло ей выкарабкаться": Винокур о секрете быстрого выздоровления Бабкиной

Надежда Бабкина. Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Популярная вокалистка покинула больницу ранее положенного срока. Надежду Бабкину поздравляют коллеги по цеху и близкие.
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Накануне вечером впервые за долгое время певица вышла на связь с поклонниками. Надежда Бабкина поведала, что с ней все хорошо и она уже дома. Знаменитость поблагодарила врачей, которые оказали ей квалифицированную и своевременную помощь, а также медсестер больницы, за внимание и теплоту.

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 Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

По словам гражданского супруга Надежды Бабкиной, Евгения Гора, артистку выписали раньше планируемого срока. Знаменитость быстро восстановилась.

О том, что Надежда Георгиевна уже дома, также сообщил в эфире радио"Комсомольская правда" Владимир Винокур. Он лично разговаривал с Бабкиной. Артистка чувствует себя хорошо, лечиться дополнительно ей не надо. "У певцов сильные легкие, это помогло ей выкарабкаться", – рассудил Винокур.

Напомним, Надежда Бабкина попала в больницу месяц назад. У знаменитости обнаружили пневмонию. Некоторое время вокалистка провела в реанимационном отделении. Состоянии звезды оценивали как тяжелое. К счастью, беда миновала.

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Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Коллега артистки по шоу "Модный приговор", которое выходит на Первом канале, Эвелина Хромченко уже поздравила Надежду Бабкину с окончанием госпитализации. Эксперт моды надеется, что вокалистка в скором времени вновь будет присутствовать на съемках. Радуется за выздоровление звезды и певица Алсу. Она написала в "Инстаграм" Бабкиной несколько теплых слов.

Автор: 1 мая 2020, 17:21
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Если бы не бабки у Бабакиной, и не лучшие врачи за эти бабки, то окончилось бы все как у простого народа.
Рита Маева
Ответить
Нам это зачем???
1

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