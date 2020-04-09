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Лещенко взорвался из-за обвинений в заражении Бабкиной

Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последнее время появляются тревожные данные о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. В болезни артистки даже умудрились обвинить Льва Лещенко. 
прочитано 1271 раз

Лев Лещенко резко отреагировал на обвинения в том, что из-за него COVID-19 якобы была инфицирована Надежда Бабкина.

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Обладатель одного из самых узнаваемых баритонов в России прошелся по Аркадию Укупнику, который и стал источником подобных слухов. Лев Валерьянович заявил, что композитор "несет ересь". Лещенко заверил, что уже порядка трех месяцев не виделся с Бабкиной.

Певец добавил, что непростой период в жизни Надежды Георгиевны заставил его написать целый текст о ситуации с пандемией COVID-19, пишет издание MK.ru. В своей заметке лещенко утверждал, что гораздо страшнее во всем этом не сам вирус, а паника и дурные мысли, которым подвергаются люди.

Напомним, что состояние здоровья Надежды Бабкиной вызывает серьезные опасения. Еще до госпитализации певице кололи витамины для поддержания иммунитета.

Все это время артистка работала не покладая рук. Коллеги по цеху рассказывали, что Бабкина позволяла себе выходной лишь раз в месяц и не более того. А последние репетиции и вовсе выжали из нее все соки.

9 апреля 2020, 21:53
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Волгоград
Ответить
Помолчал бы уж лучше в данном случае.
саваоф ф
Ответить
старый пер....н, так и не раскаялся за свои бодренькие интервью из каждого матюгальника, когда приехал из америки, мол все ерунда, это такой же грипп, от гриппа больше умирают, в америке все спокойна и подоюную ерсь
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