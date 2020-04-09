Заскучавшая на карантине участница "Фабрики звезд" стала парнем

Участница "Фабрики звезд" выложила несколько новых снимков. На них девушка предстала в необычном образе. Певица надела на голое тело огромный мужской пиджак. Причем она примерила его не совсем стандартно, а задом наперед. Худенькая артистка утонула в безразмерной одежде и стала похожа на парня.
Однако поклонники отметили, что Александра Савельева прекрасна в любом образе. В разрезе пиджака была видна соблазнительная спина девушки. Также мужской предмет гардероба подчеркнул стройные ноги певицы.
В подписи к фото Александра Савельева отметила, что уже успела за день нарядиться в платье из подушки, соорудить костюм из шторы и пальто из одеяла. Домашние луки подобного рода сейчас популярны в Сети. Вирусным фото присвоен хэштег "#coronachallenge". Люди призывают других оставаться дома и самоизолироваться.
"Со шторами поаккуратней там, дорогая! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оригинально, а то подушки эти надоели", "Селин Дион надевала пиджак наоборот", "Сразу видно не глупая женщина...мать мне напоминает)", – отметили подписчики Савельевой под постом.
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