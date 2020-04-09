"Начинаю осознавать": коронавирус довел до слез Ольгу Бузову

Сентиментальная Ольга Бузова расплакалась, обращаясь к поклонникам. Певица говорила о важности соблюдения режима самоизоляции, однако не смогла сдержать эмоций.

Ольга Бузова со своим возлюбленным Давидом Манукяном находят много развлечений, находясь в режиме самоизоляции. Недавно они устроили онлайн-баттл, где парочка выполняла жесткие задания друг друга. Например, телеведущей пришлось царапать ножницами машину и резать дорогую сумку от Chanel, а Давиду – удалять аккаунт в игре Dota 2, а также чистить зубы мылом и "целоваться с пылесосом". Сейчас Бузова нашла себе другое развлечение. Она с резидентами Comedy Club выходит в прямой эфир в "Инстаграм" и играет в "Угадай песню".

Ольга ни на минуту не может забыть о поклонниках. Она записала очередное видео в "Сторис", где призналась в тоске по своей аудитории. Певица выразила сожаление, что сейчас не может провести концерт и спеть с людьми свои песни. Вполне возможно, мир больше не будет прежним, предположила Бузова.

"Что будет дальше? Когда мы сможем продолжать делать все то, что мы любим? В какие-то моменты ты начинаешь реально осознавать, что происходит. И становится очень грустно", – сказала поп-дива.

Говоря эти слова, телеведущая не смогла сдержать эмоций и расплакалась. В завершение обращения Ольга отметила важность соблюдения карантинного режима. Напомним, что в России он продлится до 30 апреля.