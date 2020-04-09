"Они просто раздули мое лицо": Боня показала результат неудачной косметической процедуры

Экс-участница реалити-шоу "Дом 2" Виктория Боня, находящаяся на карантине, решила посвятить свое свободное время публикациям про методы омоложения. Телеведущая рекомендует подписчикам своего инстаграм-аккаунта гимнастику, а также сыворотку из собственной крови. Но поклонники поспешили упрекнуть инстадиву, поскольку помнят, что она делала косметические процедуры, типа филлеров.
Боня решила ответить на возмущение и опубликовала еще один пост. Телеведущая не отрицает, что прибегала к филлерам, однако она хочет заострить внимание аудитории на минусах таких инъекций. Виктория выложила несколько снимков пятилетней давности, где запечатлено ее лицо крупном планом без фотошопа. Видно, как после филлеров лицо звезды "Дома-2" было асимметричным: одна щека ниже другой.
"Они просто раздули мое лицо и щеки", – написала она.
Чтобы вернуть нормальную внешность, Боня обратилась к другому врачу. Специалист с помощью рэдиуса, который накладывается на костную ткань, сделал каркас знаменитости. Со временем Виктория вновь обрела свои черты лица.
Также звезда хотела филлерами заполнить пустоты под глазами. Но поняла, что этого будет недостаточно и начала делать упражнения для глаз.
Боня попросила поклонников не повторять ее ошибок и не пользоваться филлерами. Именно поэтому она сейчас популяризирует омолаживающую гимнастику для лица.
Напомним, что недавно телеведущая раскритиковала Алену Шишкову за использование косметических инъекций. Модель, в свою очередь, едко ответила Виктории, которой впоследствии пришлось извиняться за свои слова.
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