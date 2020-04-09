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"Отдали последнее": семья Жанны Фриске осталась без дома

Жанна Фриске. Фото: Igor Rodin/Russian Look/www.globallookpress.com
Семья Жанны Фриске пытается отделаться от скандала с благотворительной организацией "Русфонд". Отец певицы Владимир Борисович рассказал, чего лишился, чтобы вернуть многомиллионный долг.
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Когда стало известно, что у Жанны Фриске рак головного мозга, благотворительная организация "Русфонд" помогла собрать деньги на лечение. Фонд перечислил на счет артистки около 25 миллионов рублей. Так как это были целевые пожертвования, условиями договора предусматривался отчет за каждый потраченный рубль. Также требовалось вернуть неизрасходованные средства.

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После смерти Жанны Фриске разразился скандал: фонд получил отчет только о трех миллионах 370 тысячах рублей. Большая часть пожертвований (21 633 214 рублей) пропала. Пикантность ситуации заключалась в том, что подтвердить документально, что деньги были потрачены на лечение артистки, ее близкие не смогли. Зато стало известно, что до смерти звезды средства со счета сняла ее мать Ольга Владимировна, у которой была доверенность.

На протяжении нескольких лет шли судебные разбирательства между семьей Фриске и "Русфондом". Летом 2019 года родным артистки удалось погасить долг. "Это журналисты из меня сделали жулика. Я чужого в жизни не брал. Всегда сам зарабатывал", – заявил отец исполнительницы Владимир Борисович.

По его словам, они не скрывали, что оставшиеся деньги со счетов певицы сняла ее мать. Якобы об этом просила сама Жанна. Мужчина пояснил: "Надо было платить за лекарства. Она боялась, что деньги снимет кто-то другой. Раньше этими вопросами занимался Шепелев (телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский муж Жанны Фриске. – Прим. ред.). Что же, мы чужому человеку будем оставлять?"

Чтобы выплатить многомиллионный долг, семье певицы пришлось продать половину особняка в Подмосковье, который арестовали судебные приставы. Подверглась аресту и квартира Жанны Фриске в центре Москвы, но близкие приложили максимум усилий, чтобы она не ушла с молотка.

"Эту квартиру у нас хотели забрать за бесценок, но мы ее отстояли. Правда, пришлось продать машину, дом в Калужской области, чтобы собрать деньги", – рассказал Владимир Борисович. По его словам, помог друг, которому теперь семья артистки должна около двух миллионов. "В общем, отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери", – цитирует отца Жанны Фриске сайт "Комсомольская правда".

9 апреля 2020, 09:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
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Семейство Фриске-настоящие жулики, ни стыда, ни совести!
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