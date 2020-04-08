"Готов быть мальчиком для битья": Малахов ответил на нападки Лещенко

Лев Лещенко, вылечившийся от коронавируса, обвинил шоумена в том, что тот заставил его прийти на съемки своей программы в плохом самочувствии. Андрей Малахов достойно отреагировал на слова мэтра российской эстрады.



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