"Готов быть мальчиком для битья": Малахов ответил на нападки Лещенко

Исполнитель уточнил, что до прихода на эфир Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" строго соблюдал режим самоизоляции. По словам Лещенко, он не собирался подвергать никого опасности, если бы съемки в шоу.
Андрей Махалов прокомментировал заявление певца. Он отметил, что настолько уважает народного артиста, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст.
"Пусть я буду виноват во всем", – цитирует телеведущего телеграм-канал Super. При этом он добавил, что согласен даже на обвинения в том, что он привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. В заключение Андрей Малахов пожелал Льву Лещенко и его супруге здоровья.
Напомним, число зараженных коронавирусом в России 8 апреля достигло 8672. За сутки было зафиксировано 1175 новых заболевших. Выздороветь удалось почти 600 пациентам, 63 умерли.
В среду президент Владимир Путин выступил с очередным обращением в начале совещания с губернаторами регионов. Он объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса в России.
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