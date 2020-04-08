"Буду бомжихой": Федосееву-Шукшину отвергла родня

81-летняя актриса прожила интересную жизнь и до сих пор ценит каждый день. Она была женой великого режиссера и писателя Василия Шукшина – об этом мужчине мечтали миллионы советских девушек. У пары родились двое детей – дочери Мария и Ольга. Однако отношения со взрослыми детьми у Лидии не сложились, да и между собой сестры не ладят. Женщина переживает, что не может помирить родственников.
В программе "Секрет на миллион" Федосеева-Шукшина рассказала Кудрявцевой, что уже сейчас ей приходится делить наследство. Ей бы очень хотелось, чтобы хоть что-то досталось и детям, и внукам, однако она не миллионер, поэтому на всех явно не хватит.
"Может, сейчас буду бомжихой? Я не знаю", – в слезах заявляет Лидия Николаевна.
Несмотря на то, что у актрисы двое детей, шесть внуков и три правнука, она постоянно чувствует себя одинокой. Звезде кажется, что родственники только и ждут, когда та ляжет в могилу.
Впрочем, Лере Кудрявцевой удалось разговорить Лидию Федосееву-Шукшину. Артистка поделилась с ней своими мечтами и тайнами. Заветное желание престарелой актрисы – чтобы в семье воцарился мир и покой, а родня перестала выяснять отношения.
Подробности смотрите в передаче "Секрет на миллион" на НТВ в 11:00 в субботу, 11 апреля.
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