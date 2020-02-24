Не растерялась: Федосеева-Шукшина объединилась с нелюбимой дочерью ради денег

Завершилась тяжба между актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и Николаем Кузнецовым, директором фонда режиссера и писателя Василия Шукшина "Весна". Артистку пытались привлечь к ответственности за клевету.

В начале прошлого года Лидия Николаевна в одном из интервью заявила, что Николай мошенник. По словам Федосеевой-Шукшиной, Кузнецов подделывал отчеты и присваивал деньги фонда.

Высказывание знаменитости оскорбило директора "Весны". Он обратился к адвокатам. Через суд Кузнецов пытался взыскать с вдовы Василия Шукшина более двух миллионов рублей за клевету.

Федосеева-Шукшина не растерялась. Для защиты собственных интересов артистка наняла известного юриста Юлию Вербицкую. Адвокат сообщил журналистам, что ответчиком по делу первоначально была Лидия Федосеева-Шукшина, однако позже требования изменились: директор фонда попытался взыскать средства уже с Ольги Шукшиной – младшей дочери актрисы.

"Конечно, потрепал им немало нервов. Но Кузнецов проиграл в судебной борьбе", – сказала Юлия Вербицкая.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной добавил, что во время слушаний Николай Кузнецов вел себя крайне эмоционально. Директор фонда оскорблял защитника артистки. По словам Вербицкой, Лидия Николаевна собирается получить с Николая компенсацию судебных издержек и морального вреда, а это примерно два миллиона рублей, сообщает StarHit.

Интересно, что отношения Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее младшей дочери Ольги Шукшиной всегда оставляли желать лучшего. Наследница много лет была обижена на актрису. В интервью Ольга прямо говорила, что мать ее не любит, дескать, Лидия Николаевна относится тепло только к среднему отпрыску – Марии. Также младшая дочь актрисы выражала недовольство тем, как родственники распоряжаются наследием Василия Шукшина. Судя по всему, нападки Кузнецова объединили звездное семейство. Актриса и ее наследница забыли о претензиях друг к другу ради сохранения миллионов.