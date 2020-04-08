"Странный поступок": Василиса Володина жестко приложила выздоровевшего от коронавируса Льва Лещенко

В Сети народ обсуждает состояние здоровья знаменитостей, сраженных и вылечившихся от COVID-19. В инстаграм-аккаунте "Дни.ру" россияне отреагировали на новость о выздоровлении Льва Лещенко.
Один их читателей поинтересовался: зачем исполнитель в разгар эпидемии коронавируса в России отправился на вечеринку к сестре композитора Игоря Крутого вместо того, чтобы соблюдать карантин после возвращения из США.
В комментариях отметилась известная по шоу "Давай поженимся!" Первого канала астролог Василиса Володина. Она довольно резко высказалась о поведении Льва Лещенко. "Странный поступок от человека, которого уважала когда-то вся страна. Когда-то, теперь нет", – жестко приложила она певца.
Напомним, в конце марта Лев Лещенко вместе с супругой Ириной был доставлен в больницу в Коммунарке. У певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Пневмония имела коронавирусную этиологию. Мэтра удалось спасти, он уже дома.
Отметим, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. В стране принят ряд экстренных мер, в том числе введен режим самоизоляции.
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