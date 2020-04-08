Отказавшийся приехать к Бабкиной Алибасов рассказал о болезни

Бари Алибасов не остался в стороне от того, что случилось с Надеждой Бабкиной. Музыкальный продюсер дал свою оценку артистке, а также рассказал о ее болезни, причем это не пневмония.

6 апреля стало известно, что Надежда Бабкина попала в больницу. У нее диагностировали обширную пневмонию, причем, как утверждает ее официальный представитель, тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее, в медицинских кругах ходят слухи, что картина состояния у певицы похожа именно на коронавирусную. Сейчас "казачка Надя" в медикаментозной коме.

Примечательно, что в больницу она угодила еще 1 апреля. Однако близкие предпочли не афишировать эту тревожную информацию. Многочисленные поклонники молятся за артистку. Переживают и представители отечественного шоу-бизнеса, причем не только за певицу, но и за себя. Ведь многие контактировали с артисткой, которой 19 марта исполнилось 70 лет. По этому поводу надежда Бабкина даже устраивала небольшой праздник, на котором отметилось много знаменитостей.

Прокомментировал печальные новости, касающиеся артистки, и продюсер Бари Алибасов. Для начала он признался ей в любви, а потом отметил, что певица является знаковой фигурой в истории отечественной музыки. Также продюсер заявил, что Надежда Бабкина всегда на передовой благодаря своему боевому характеру.

Неожиданно Бари Алибасов рассказал о другом тяжелом недуге, которым страдала Надежда Бабкина. "Когда у нас была прошлая серьезная эпидемия, если я не ошибаюсь, свиного гриппа, Надя тоже оказалась в больнице. Я лично ездил ее навещать. Ей тогда быстро удалось побороть болезнь. И в этот раз она справится и выйдет из этой ситуации победительницей!" – уверенно заявил продюсер в разговоре с "Собеседником".

Однако Бари Алибасов признался, что давно лично не виделся с Надеждой Бабкиной. Вот и на прошедшем пару недель назад юбилее артистки не был. Всему виной карантин из-за коронавируса. По словам продюсера, он даже домой никого не пускает. А все вопросы решает по телефону.